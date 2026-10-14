В Австралии казначей Джим Чалмерс опроверг, что премьер-министр Энтони Албанезе обошёл его в вопросе запланированного прекращения приёма платежей кредитными картами Налоговым управлением Австралии (ATO). На прошлой неделе Чалмерс объявил о новом финансировании ATO, которое позволит продолжить приём таких платежей до конца финансового года, сообщает The Guardian.

Позиция Чалмерса

Чалмерс заявил, что обсуждал этот вопрос с Албанезе ещё в прошлую среду. По его словам, премьер считал необходимым обеспечить более длительный переходный период, чтобы у ATO было время надлежащим образом урегулировать ситуацию, и он разделял эту позицию.

Албанезе, со своей стороны, рассказал, что утром в прошлый четверг получил сообщение от главы Австралийской торгово-промышленной палаты Эндрю Маккеллара, а уже в пятницу было объявлено о решении. Чалмерс сказал, что также был вовлечён в контакты с палатой и вместе с заместителем казначея Дэниелом Мулино представил предложение коллегам-министрам.

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Платежи в ATO

В начале октября налоговый комиссар Роб Хеферен сообщил, что с 1 декабря ATO прекратит принимать кредитные карты для оплаты налоговых счетов. Это решение было принято после объявленного Резервным банком Австралии запрета на доплаты за карточные платежи.

По словам Хеферена, дальнейший приём карт обходился бы ATO почти в 200 млн австралийских долларов в год, поскольку закон не позволяет перекладывать эти расходы на пользователей карт. Некоторые предприниматели, прежде всего представители малого бизнеса, используют кредитные карты для управления денежными потоками. По оценкам, таким способом платят налоги около 5% малых предприятий.

Теневой казначей Тим Уилсон заявил, что вмешательство Албанезе якобы стало очередным примером того, как премьер присваивает себе полномочия Чалмерса. В то же время ATO является независимым органом, и правительство не может давать налоговому комиссару указания относительно его решений.

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