В США накануне выборов в Конгресс в Республиканской партии растет обеспокоенность возможными результатами голосования. Часть республиканских политиков, активистов и кандидатов в частных разговорах возлагает ответственность за вероятные неудачи партии на президента Дональда Трампа, сообщает RMF24 со ссылкой на Politico.

Критика политики президента

По данным издания, особенно острую критику среди республиканцев вызывают внешнеполитические решения Трампа, в частности война с Ираном. Один из членов Палаты представителей заявил, что в начале года в партии считали возможным пойти вопреки традиции, согласно которой партия президента обычно проигрывает промежуточные выборы. В то же время он связал дальнейшее ухудшение позиций республиканцев с бомбардировкой Ирана.

Республиканский консультант Т. В. Арриги иронично высказался о предвыборных митингах Трампа и его заявлениях о сенаторе Джоне Хастеде и певице Ники Минаж. По информации Politico, отдельные представители партии предполагают, что после выборов Трампа могут публично обвинить в нынешней ситуации.

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Проблемные для партии штаты

Критики президента считают, что его политика наиболее заметно отразилась на регионах, где решается борьба за ключевые мандаты. Они связывают войну с Ираном с ростом стоимости топлива и удобрений, что могло ударить по избирателям Среднего Запада. Пошлины и торговый конфликт с Канадой называют проблемой для приграничных штатов Мэн и Мичиган.

Также упоминаются жесткие действия иммиграционных служб в Аризоне и Техасе, где проживает много латиноамериканцев, а также отмена временного защищенного статуса для гаитян и венесуэльцев, которая вызвала недовольство во Флориде. Опрос Siena College для The New York Times, согласно приведенным данным, фиксирует преимущество демократов в семи ключевых гонках.

Ответ Трампа

Трамп заявил в подкасте, что в случае перехода Конгресса под контроль демократов будет накладывать вето на их законопроекты, пока стороны не достигнут договоренностей. Президент также сказал, что его участие в кампании помогает республиканцам, сославшись на многочисленные митинги. Неблагоприятные для партии результаты опросов он назвал якобы подтасованными.

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