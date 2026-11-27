Чешская федерация волейбола заявила, что анализирует возможные последствия отказа от участия в международных соревнованиях из-за возможных встреч женской сборной Чехии со сборной государства-агрессора России. Речь идет о Лиге наций и чемпионате мира 2027 года, сообщает Interia Sport.

Возможный матч в Турции

Согласно опубликованному расписанию, чешские волейболистки должны сыграть против российской команды в течение третьей недели Лиги наций 2027 года. Матч запланирован на турнире в Турции, который продлится с 7 по 11 июля.

Сборные Чехии и России также могут встретиться в четвертьфинале женского чемпионата мира. В заявлении чешской федерации отметили, что изучают возможные спортивные и финансовые санкции за неучастие в турнирах, а также влияние такого шага на квалификацию к Олимпийским играм 2028 года.

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Заявление федерации

В заявлении, подписанном президентом Чешской федерации волейбола Мареком Пакостой, подчеркнули, что негативное отношение организации к российской агрессии против Украины остается неизменным. Федерация также заявила об обязанности защищать интересы чешского волейбола.

По данным Interia Sport, участие в Лиге наций важно для олимпийского отбора, поскольку эти соревнования дают наибольшее количество рейтинговых очков FIVB. Другими путями квалификации являются высокое место на чемпионате мира или позиция в рейтинге международной федерации.

Ранее Польша получила заверения, что ее сборная не встретится с российской командой в основной части Лиги наций. Россия также не будет участвовать в мужском чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше.

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