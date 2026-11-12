В Ирландии морскую черепаху по имени Молли, которую более 22 лет назад нашли на пляже с тяжёлыми травмами, наконец выпустили в открытый океан. Все это время животное находилось под наблюдением специалистов, которые долгое время не были уверены, что она сможет самостоятельно выжить в естественной среде.

История спасения началась в 2004 году. Тогда местная жительница Мэри Кронин гуляла по пляжу недалеко от Каслгрегори вместе с двумя маленькими детьми — Барри и Эшлинг. После сильного атлантического шторма среди водорослей и обломков семья заметила морскую черепаху.

«Весь пляж был покрыт водорослями и обломками. Вдруг что-то зашевелилось среди водорослей, и мы увидели черепаху», — вспомнила женщина.

Животное находилось в состоянии сильного переохлаждения и имело серьезные травмы передних ласт, вероятно, в результате нападения акулы. Семья обратилась в аквариум Dingle Oceanworld Aquarium, сотрудники которого прибыли на место в течение получаса и забрали черепаху на лечение.

Мэри назвала её Молли в честь своего прозвища. В последующие годы семья регулярно навещала черепаху в аквариуме.

Из-за поврежденных ласт специалисты опасались, что Молли никогда не сможет вернуться в океан. Они даже пытались установить ей протезы, однако эти попытки оказались безуспешными.

Впоследствии состояние черепахи улучшилось, а во время одного из последних медицинских осмотров ветеринары обнаружили, что у неё есть яйца. Это стало ещё одним аргументом в пользу её возвращения в естественную среду обитания.

Перед выпуском Молли в течение шести месяцев готовили к самостоятельной жизни: учили искать пищу и выживать без помощи людей. В мае 2026 года её перевезли в специализированный реабилитационный центр Zoomarine в Португалии.

28 октября черепаху выпустили в Атлантический океан примерно в 22 километрах от побережья португальского региона Алгарве. На Молли закрепили спутниковый передатчик, чтобы специалисты могли отслеживать её передвижения.

«Мы невероятно гордимся ею. Возвращение черепах в океан всегда было нашей целью, и это лишь начало новой главы в жизни Молли», — отметили в Oceanworld Aquarium.

По результатам анализа ДНК, Молли происходит из популяции головастых морских черепах Мексиканского залива. Специалисты надеются, что она сможет добраться туда. В то же время во время путешествия ей угрожают пластиковое загрязнение, рыболовные снасти и столкновения с судами.

По словам директора аквариума Кевина Фланнери, на момент спасения черепахе было примерно 10 лет. За время пребывания под присмотром людей ее вес увеличился с 12 до 120 килограммов. В целом голововые морские черепахи могут жить от 50 до 80 лет и более, а откладывать яйца начинают в возрасте 25–35 лет.

Между тем дети, которые нашли Молли в 2004 году, уже выросли и переехали в Новую Зеландию. Барри стал биологом в сфере охраны природы, а Эшлинг — учительницей.

Их мать сравнила возвращение черепахи в океан с отъездом собственных детей за границу.

«Это немного похоже на то, как твой ребенок садится в самолет и отправляется на другой континент. Мы очень рады, что Молли вернулась в свою естественную среду обитания, и с нетерпением ждем новостей о её жизни в дикой природе», — сказала Мэри.

Источник: ВВС.

Вид черепах, находящийся под угрозой исчезновения, установил рекорд по глубине погружения.

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