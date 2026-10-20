В Вангаратте, штат Виктория, Австралия, 43-летнему Брендану Нюдженту предъявили обвинения по делу о предполагаемом наезде на независимого депутата от округа Инди Хелен Хейнс. По данным полиции штата Виктория, мужчину задержали в понедельник после инцидента возле депутатского офиса Хейнс.

Предъявленные обвинения

Как сообщает The Guardian, Нюдженту предъявили обвинения в опасном вождении, повлекшем тяжкие травмы, умышленном причинении тяжких травм, а также причинении вреда должностному лицу Содружества. По версии полиции, он наехал на депутата на автомобиле Toyota LandCruiser.

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Состояние депутата

Хелен Хейнс доставили вертолетом в больницу Alfred в Мельбурне для экстренной операции. Она находится в критическом состоянии: депутат потеряла одну ногу, а врачи во вторник пытались спасти вторую.

Полиция сообщила, что Нюджент останется под стражей на ночь и должен предстать перед магистратским судом Вангаратты в среду.

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