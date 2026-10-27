Почему человечество не возвращалось на Луну более 50 лет и когда НАСА планирует новую высадку

Человек впервые ступил на поверхность Луны в июле 1969 года, а к декабрю 1972 года американские астронавты совершили шесть успешных пилотируемых посадок. Программа «Аполлон» стала одним из самых масштабных технологических достижений XX века и доказала, что люди способны не только достигать другого небесного тела, но и работать на его поверхности, а также возвращаться на Землю. Однако после завершения этой программы лунные экспедиции с экипажами прекратились на десятилетия.

Теперь NASA готовится изменить эту ситуацию. Агентство подтвердило курс на возвращение американских астронавтов на Луну в 2028 году, но современная программа предусматривает гораздо более сложную инфраструктуру, чем та, которую использовали во время миссий «Аполлон». Речь идет не только о повторении исторического достижения, но и о создании условий для регулярных экспедиций и более длительного присутствия человека на Луне.

Почему после успеха 1969 года человечество отказалось от пилотируемых полётов на лунную поверхность, куда исчезли технологии «Аполлона» и что мешает NASA вернуть астронавтов уже сейчас?

UA.News рассказывает, как изменились цели космических программ, почему лунные миссии остаются чрезвычайно дорогостоящими и что должно произойти до следующей посадки.

Как человек впервые высадился на Луне

20 июля 1969 года американская миссия «Аполлон-11» достигла своей главной цели. Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин спустились на лунную поверхность в посадочном модуле «Игл», тогда как третий член экипажа Майкл Коллинз оставался на орбите Луны в командном модуле.

Это событие стало результатом многолетней работы NASA, масштабных государственных инвестиций и конкуренции между США и Советским Союзом. Космическая гонка была частью более широкого геополитического противостояния времен холодной войны. После запуска советского спутника в 1957 году и полёта Юрия Гагарина в 1961-м американское руководство стремилось продемонстрировать технологическое превосходство страны.

В мае 1961 года президент США Джон Кеннеди поставил перед страной цель высадить человека на Луну и безопасно вернуть его на Землю до конца десятилетия. На выполнение этой задачи были направлены значительные ресурсы: разрабатывались ракеты, космические корабли, системы навигации, средства связи и оборудование для работы в условиях, которые ранее человек не исследовал непосредственно.

Для реализации миссий требовалось создать целую систему взаимосвязанных технологий. Ракета-носитель «Сатурн-V» выводила корабль на траекторию полёта к Луне, командно-служебный модуль обеспечивал пребывание экипажа в космосе, а отдельный посадочный модуль позволял двум астронавтам спуститься на поверхность и впоследствии вернуться на орбиту.

После успеха «Аполлона-11» США осуществили ещё пять пилотируемых высадок. Всего на Луне побывали 12 астронавтов. Каждая последующая экспедиция расширяла возможности исследования: экипажи проводили больше времени на поверхности, собирали образцы грунта, устанавливали научные приборы и использовали луноход для перемещения между исследовательскими участками.

Последней стала миссия «Аполлон-17», экипаж которой вернулся на Землю в декабре 1972 года. С тех пор ни один человек не ступал на поверхность Луны.

Почему США прекратили полёты после «Аполлона»

Прекращение лунных экспедиций не было следствием технологической неудачи. США уже продемонстрировали возможность осуществлять такие полёты, а последующие миссии были запланированы. Главными причинами завершения программы стали изменение политических приоритетов, сокращение финансирования и высокая стоимость дальнейших экспедиций.

Изначально NASA рассматривало гораздо более масштабный план исследования Луны. После первых успешных посадок агентство надеялось продолжать экспедиции, совершенствовать оборудование и получать больше научных данных. Однако поддерживать такую программу на прежнем уровне становилось всё сложнее.

Как объясняет Национальный музей авиации и космонавтики США, ещё в 1970 году НАСА начало отменять запланированные лунные миссии. Сначала отказались от «Аполлона-20», а впоследствии сократили и другие экспедиции. В результате последней стала миссия «Аполлон-17», хотя первоначальные планы предусматривали продолжение полётов.

Важную роль сыграла экономика. Программа требовала значительных государственных расходов на разработку ракет, производство кораблей, работу центров управления и подготовку астронавтов. После достижения главной политической цели — опередить СССР в высадке человека на Луне — поддерживать прежнюю интенсивность финансирования стало труднее обосновать перед Конгрессом и обществом.

Изменились и задачи американской космической программы. NASA начало готовиться к созданию многоразовой транспортной системы Space Shuttle, а впоследствии сосредоточило значительную часть ресурсов на полётах на низкую околоземную орбиту, работе орбитальных станций и научных исследованиях.

Кроме того, каждая высадка оставалась опасной. Несмотря на успехи «Аполлона», космические полёты сопровождались серьёзными рисками. Катастрофа «Аполлона-1» в 1967 году, в ходе которой на Земле во время испытаний корабля погибли трое астронавтов, показала, какой ценой обходятся ошибки в таких программах. Дальнейшие экспедиции требовали не только денег, но и готовности идти на риск ради результата, который уже не имел такого политического значения, как первая посадка.

Таким образом, США не утратили способность летать на Луну из-за одной конкретной технической проблемы. Страна решила, что дальнейшие экспедиции при тогдашней стоимости и политических условиях уступают другим направлениям космической деятельности.

Действительно ли человечество утратило технологии полетов на Луну

Утверждение о том, что человечество «забыло, как летать на Луну», часто используется для описания длительного перерыва между миссиями «Аполлон» и современными планами NASA. Однако оно не совсем точное. Физические принципы полёта, математические модели и основные знания о навигации в космосе никуда не исчезли. Проблема заключается в том, что способность повторить экспедицию зависит не только от научных знаний.

В 1960-х годах США создали масштабную промышленную систему, ориентированную на конкретную цель. Она охватывала производителей ракетных двигателей, поставщиков материалов, предприятия по производству электроники, инженерные команды, испытательные полигоны и центры подготовки экипажей. После завершения программы «Аполлон» многие из этих производственных процессов были прекращены или переориентированы на другие задачи.

Ракета «Сатурн-V» больше не производится. Производственные линии, оборудование и цепочки поставок, обеспечивавшие программу, не сохранились в виде готовой системы для повторного использования. Часть инженеров, непосредственно работавших над «Аполлоном», завершила карьеру, а новому поколению специалистов пришлось восстанавливать практический опыт на основе документации, испытаний и современных инженерных методов.

Даже если чертежи старой ракеты доступны, это не означает, что её можно просто собрать заново. Требуются материалы с определёнными характеристиками, производственные мощности, квалифицированные поставщики, проверка компонентов и подтверждение того, что вся система соответствует требованиям безопасности. К тому же электроника, программное обеспечение, стандарты сертификации и доступные технологии существенно изменились.

Современное НАСА не пытается буквально воссоздать «Аполлон». Агентство создает новую архитектуру полетов с кораблем «Орион», ракетой Space Launch System и коммерческими посадочными системами. Это позволяет использовать новые технологии, но в то же время требует разработки, испытаний и согласования большого количества компонентов.

Итак, человечество не утратило знаний о полете на Луну. Оно утратило прежнюю промышленную систему, которая обеспечивала такие экспедиции, а теперь формирует новую — с другими техническими решениями, производителями и требованиями к безопасности.

Почему современная высадка оказалась такой сложной

На первый взгляд, сегодня осуществить полет на Луну должно быть проще, чем в 1969 году. Компьютеры стали мощнее, навигация — точнее, а инженеры обладают десятилетиями дополнительного опыта в космических полетах. Однако современная лунная экспедиция — это не просто повторение маршрута «Аполлона» с более современным оборудованием.

Во-первых, NASA стремится не только доставить экипаж на поверхность, но и создать основу для регулярных миссий. Это предполагает более сложную логистику, новые посадочные системы, современные скафандры, научное оборудование и возможность дольше работать в условиях лунной среды.

Во-вторых, часть ключевых систем разрабатывают частные компании. NASA сотрудничает с SpaceX и Blue Origin, которые создают посадочные аппараты для транспортировки астронавтов между лунной орбитой и поверхностью. Эти системы должны пройти испытания, в частности демонстрационные полёты без экипажа, прежде чем агентство разрешит использовать их для пилотируемых высадок.

В-третьих, каждый этап миссии зависит от готовности предыдущего. Корабль должен безопасно доставить экипаж на Луну, посадочный модуль — принять астронавтов, выполнить спуск и обеспечить взлет с поверхности, а системы жизнеобеспечения должны работать на протяжении всего полёта. Ошибка или задержка в одном из ключевых элементов может повлиять на всю миссию.

Показательным примером является разработка скафандров. Они должны защищать астронавтов от вакуума, перепадов температур, лунной пыли и радиационной среды, но в то же время позволять двигаться, собирать образцы и работать с оборудованием. Это полноценная система жизнеобеспечения, а не просто защитная одежда.

В отчетах Счетной палаты США о программе «Артемида» среди главных проблем назывались задержки в разработке посадочного модуля и скафандров, а также значительный объем работ, которые необходимо завершить до пилотируемой посадки. Эти трудности показывают, почему наличия мощной ракеты и космического корабля недостаточно для реализации всей экспедиции.

Еще одна особенность современной программы — стремление исследовать район южного полюса Луны. Эта местность представляет большой научный интерес, в частности из-за потенциального наличия водяного льда в постоянно затененных кратерах. В то же время рельеф, освещение и сложные условия навигации предъявляют дополнительные требования к выбору места посадки и работе оборудования.

Все это делает современную посадку не менее сложной задачей, чем во времена «Аполлона», хотя причины сложности сегодня частично иные. NASA предстоит не просто повторить исторический полёт, а обеспечить безопасность экипажа и создать технологическую основу для последующих экспедиций.

Что изменила программа «Артемида» и почему посадку перенесли на 2028 год

Современная программа NASA по возвращению людей на Луну называется «Артемида». Ее цель — возобновить пилотируемые лунные экспедиции, расширить научные исследования и постепенно создать условия для более длительного пребывания человека на поверхности спутника Земли.

Программа предусматривает использование ракеты Space Launch System, космического корабля Orion и посадочных систем, разрабатываемых частными компаниями. В отличие от «Аполлона», NASA стремится создать модель, при которой различные элементы миссии могут развиваться параллельно, а посадочные модули и другие системы впоследствии будут использоваться в последующих экспедициях.

Однако первоначальные планы программы «Артемида» неоднократно менялись. Разработка посадочных аппаратов, скафандров и других компонентов потребовала больше времени, чем ожидалось. В результате NASA пересмотрела последовательность миссий и решила провести дополнительную проверку ключевых систем перед возвращением астронавтов на лунную поверхность.

23 октября 2026 года агентство обнародовало обновленный план ускорения лунных миссий. Согласно ему, миссия Artemis III должна состояться в 2027 году и будет включать испытания важных систем и процедур сближения и стыковки посадочных аппаратов с кораблем Orion на низкой околоземной орбите. Это позволит проверить совместимость систем до того, как экипаж отправится на поверхность Луны.

Первую пилотируемую посадку в рамках обновленной программы NASA планирует осуществить в ходе миссии Artemis IV в начале 2028 года. При этом конкретная готовность посадочного аппарата будет оставаться определяющим фактором для окончательного графика.

Как сообщило NASA в связи с ускорением разработки посадочных систем, агентство работает сразу с двумя компаниями — SpaceX и Blue Origin. Обе должны подготовить свои аппараты к испытаниям и продемонстрировать способность выполнять необходимые операции. NASA определит, какая система будет готова безопасно доставить астронавтов на поверхность и вернуть их на «Орион».

Согласно плану агентства, экипаж стартует с Земли на корабле «Орион», после чего пересядет на посадочный аппарат. Двое астронавтов спустятся на поверхность Луны, в то время как остальные члены экипажа останутся на орбите. После завершения исследований астронавты должны вернуться на орбиту, снова перейти на «Орион» и отправиться домой.

Эта схема требует скоординированной работы нескольких космических систем, а также подтверждения их надежности в ходе испытаний. Именно поэтому перенос посадки нельзя объяснить лишь задержкой одного запуска: речь идет о готовности всей архитектуры миссии.

Почему NASA хочет вернуться именно сейчас

Возвращение на Луну имеет для США не только символическое значение. За более чем полвека изменились научные задачи, технологические возможности и геополитический контекст космических исследований. Теперь цель заключается не только в том, чтобы первыми достичь поверхности, но и в том, чтобы обеспечить регулярные полёты и более длительное присутствие человека за пределами Земли.

Одним из главных научных направлений является исследование южного полюса Луны. В постоянно затененных кратерах могут храниться запасы водяного льда, который в перспективе потенциально можно будет использовать для получения воды, кислорода или компонентов ракетного топлива. Однако для практического использования этих ресурсов необходимо сначала определить их расположение, количество, состав и доступность.

Не менее важен опыт длительной работы в условиях другого небесного тела. Астронавты должны проверить оборудование, процедуры перемещения, системы жизнеобеспечения и технологии, которые могут понадобиться для будущих экспедиций на Марс. Луна расположена значительно ближе к Земле, поэтому она может стать полигоном для испытания решений, которые впоследствии будут использоваться в дальнейших космических путешествиях.

Возвращение также происходит на фоне конкуренции между космическими державами. США стремятся сохранить ведущую роль в исследовании Луны, привлекая международных партнеров и частные компании. В такой модели NASA не обязательно должна самостоятельно разрабатывать каждую технологию: часть работ выполняют коммерческие подрядчики, которые могут предлагать собственные технические решения.

В то же время создание постоянной инфраструктуры потребует значительных инвестиций и многолетней работы. Даже успешная высадка в 2028 году не будет означать, что люди смогут сразу же жить на Луне в течение длительного времени. Для этого необходимо решить вопросы энергоснабжения, защиты от радиации, доставки грузов, связи, ремонта оборудования и обеспечения экипажей ресурсами.

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