Черногория намерена запустить систему электронных виз (e-Visa) для иностранных туристов в мае 2027 года, перед началом летнего туристического сезона.

Как сообщила руководитель генерального директората по консульским вопросам МИД страны Ивана Джуканович, платформа разрабатывается совместно с Программой развития ООН и позволит иностранцам онлайн подавать анкету и документы, оплачивать консульский сбор и получать визу без личного визита в консульство, который понадобится лишь в отдельных случаях.

По её словам, это решение является продолжением гармонизации визовой политики на пути к евроинтеграции после того, как с 1 ноября страна ввела визовый режим для граждан России, Беларуси, Китая, Турции и Саудовской Аравии. Стоимость электронной визы и сроки рассмотрения заявлений пока не определены, а запуск новой системы потребует также укрепления кадрового и административного потенциала МИД и дипломатических учреждений Черногории.

Источник: заявление руководителя генерального директората по консульским вопросам МИД Черногории Иваны Джуканович для портала RTCG.

Напомним, Черногория с 1 ноября 2026 года ввела визовый режим для граждан России. Такое решение правительство страны приняло в рамках полного приведения своей визовой политики в соответствие с правилами Европейского Союза.

После этого Министерство иностранных дел РФ объявило о введении визового режима для граждан Черногории.

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