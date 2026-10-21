Черногория с 1 ноября вводит визы для граждан России

С 1 ноября 2026 года Черногория отменит безвизовый режим для граждан России.

До 31 октября россияне ещё смогут въезжать в страну без виз и находиться там до 30 дней.

Визовые требования также будут введены для граждан Беларуси, Китая, Саудовской Аравии и Турции.

Правительство Черногории объяснило это решение необходимостью привести визовую политику в соответствие с правилами Европейского Союза. Это является одним из критериев продвижения страны на пути к вступлению в ЕС.

Парламент Черногории в Подгорице принял конституционные поправки, предусматривающие проверку добросовестности кандидатов на должности премьер-министра и членов правительства до их выдвижения. Цель нововведения — выявлять потенциальные конфликты интересов и принимать предусмотренные законом меры для устранения таких рисков.

Черногория ужесточила условия предоставления временной защиты для военнообязанных граждан Украины. Теперь его смогут получить только те, кто до приезда фактически проживал в Украине и выполнил воинскую обязанность или был освобожден от неё. Новые ограничения не касаются украинцев, которые уже имеют этот статус в Черногории.

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