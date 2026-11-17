В октябре российские порты Черного и Азовского морей фактически прекратили контейнерные перевозки: за месяц туда не поступил ни один контейнерный груз. Причиной стали атаки украинских беспилотников на суда и риски для морских перевозчиков, сообщают российские источники.

Как отмечает издание, в прошлом году Новороссийск принял 1,1 млн контейнеров, однако в октябре этого года южные порты России не осуществляли контейнерную перевалку.

Летом Силы обороны Украины активизировали удары по судам в Черном море, в результате которых несколько кораблей были потоплены. По словам генерального директора компании «Си-Шиппинг» Алексея Гагаринова, к октябрю маршрут в Новороссийск покинули последние перевозчики, которые продолжали им пользоваться.

Владелец одной из экспедиторских компаний объяснял, что альтернативные маршруты значительно длиннее и дороже, однако перевозчики не готовы идти на риск, связанный с заходом в российские порты.

В то же время, по оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, несмотря на фактическое прекращение контейнерной перевалки в Азово-Черноморском бассейне, общий объем контейнерных перевозок в России за октябрь оказался на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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