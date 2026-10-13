Молодёжная Cockroach Janta Party (CJP) заявила о задержании нескольких своих лидеров в Дели, Индия, после того, как они вошли на забаррикадированную площадку для протестов Джантар-Мантар. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Задержания возле Джантар-Мантар

По данным CJP, среди задержанных были Саурав Дас, Ашутож Ранка и Аджинкья Шинде. Видео, опубликованное лидером партии Абхиджитом Дипке, показывает, как протестующие перелезают через жёлтые металлические барьеры, выбегают на пустую площадку и машут национальным флагом. После этого полиция преследовала и задержала их, утверждают в CJP.

Полиция Дели в понедельник исключила Джантар-Мантар в центре индийской столицы из списка официально определённых мест для проведения протестов. Площадка несколько дней была перекрыта металлическими барьерами и находилась под усиленной охраной полиции.

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Требования протестующих

В последние дни сторонники движения и оппозиционные партии выходили на улицы, несмотря на усиленные меры безопасности. Они требуют отставки главы Избирательной комиссии Индии, обвиняя комиссию в манипуляциях с избирательными списками в пользу партии премьер-министра Нарендры Моди. Избирательная комиссия отвергла любые нарушения.

Полиция предложила три альтернативные официальные площадки для протестов. Дипке в публикации, отметив Моди, заявил, что сопротивление невозможно лишить официального статуса. Сам премьер-министр во время выступления на бизнес-конференции в Дели назвал Индию «матерью демократии» и сказал, что люди в стране открыто обсуждают широкий спектр вопросов, не упомянув протесты напрямую.

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