В США фиктивные рекрутинговые и консалтинговые компании предлагали высокооплачиваемую работу бывшим и действующим чиновникам, консультантам и журналистам, вероятно стремясь получить от них данные, связанные с национальной безопасностью. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на журналистское расследование CNN.

Вербовка через объявления о работе

По данным CNN, предполагаемая сеть связана с Китаем. Фальшивые компании размещали в LinkedIn объявления о прибыльных консалтинговых проектах, связанных с КНР. Люди, откликавшиеся на такие предложения, готовили аналитические материалы и отчеты, не зная, кто является фактическим заказчиком.

Целями могли быть не только бывшие государственные служащие, но и журналисты, аналитики и предприниматели, имеющие доступ к стратегически важной информации. CNN отмечает, что после увольнения тысяч федеральных служащих при администрации Дональда Трампа часть из них покинула должности без надлежащей подготовки и предупреждений о рисках шпионской деятельности.

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ФБР взяло сайты под контроль

В июне ФБР взяло под контроль 13 веб-сайтов, связанных с фиктивными консалтинговыми компаниями, сообщили американские службы. Китай отверг обвинения, назвав их элементом политического преследования.

Журналисты CNN совместно с аналитиками также выявили другие подозрительные сайты, похожие на те, которые взяло под контроль ФБР. Макс Лессер из Foundation for Defense of Democracies предположил, что такая сеть может охватывать более 100 доменов. В совместном заявлении Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия предупредили, что неосторожное раскрытие важной информации во время предполагаемого трудоустройства может представлять угрозу для военных и создавать условия для вмешательства иностранных государств в демократические процессы.

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