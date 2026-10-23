В США беспартийный аналитический проект о выборах Cook Political Report изменил оценки 19 избирательных округов Палаты представителей в пользу Демократической партии менее чем за две недели до промежуточных выборов. Об этом сообщает The Hill.

Изменения в рейтингах округов

Шесть округов, которые сейчас представлены республиканцами, перешли из категории «под вопросом» в категорию, где преимущество отдается демократам. Среди действующих конгрессменов, чьи округа упомянуты в обновлении, — Хуан Сискомани из Аризоны, Гейб Эванс из Колорадо, Джен Кигганс из Вирджинии и Деррик Ван Орден из Висконсина.

Еще два свободных округа — 6-й в Кентукки и 35-й в Техасе — перевели из категории, где преимущество было у республиканцев, в категорию «под вопросом». В 6-м округе Кентукки соревнуются демократ Зак Дембо и республиканец Ральф Альварадо, а в 35-м округе Техаса — демократ Джонни Гарсия и республиканец Карлос де ла Крус.

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Прогноз по контролю над Палатой представителей

После последнего пересмотра рейтингов демократы имеют преимущество в 218 округах — минимальном количестве мест, необходимом для контроля над Палатой представителей. Cook Political Report отдает преимущество республиканцам в 198 округах, а 17 гонок оценивает как полностью непредсказуемые.

Наиболее вероятным результатом аналитики назвали переход от 12 до 22 мест от республиканцев к демократам. Согласно этому прогнозу, демократы в следующем году могут иметь от 227 до 237 мест в Палате представителей, а республиканцы — от 198 до 208.

Обновление рейтинга было опубликовано на фоне новых опросов о президенте Дональде Трампе. По данным The New York Times/Siena University, его деятельность одобряют 36% респондентов — это самый низкий показатель в опросах Times/Siena. Опрос CNN зафиксировал 32% одобрения и недовольство избирателей состоянием экономики и страны.

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