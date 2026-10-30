В США аналитический проект Cook Political Report сместил оценки еще 12 гонок в Палату представителей в сторону Демократической партии накануне промежуточных выборов. После обновления более 218 мест имеют рейтинг как минимум «склоняются к демократам», а прогнозируемое число мест демократов в нижней палате Конгресса составляет от 227 до 240, сообщает The Hill.

Изменения в конкурентных округах

Пятый избирательный округ Колорадо, который представляет республиканец Джефф Кренк, изменил рейтинг со «склоняется к республиканцам» на «непредсказуемый». Такой же пересмотр получили первый округ Пенсильвании, который представляет республиканец Брайан Фицпатрик, и открытый первый округ Южной Каролины.

Восьмой округ Пенсильвании перевели из категории «непредсказуемый» в рейтинг «склоняется к демократам». Республиканец Роб Бреснаган, согласно материалу, отставал от соперника-демократа в последних опросах. Редактор направления Палаты представителей Cook Political Report Эрин Кови написала, что атаки из-за сделок законодателя с акциями, похоже, влияют на ход кампании.

Девятый округ Огайо, который представляет демократка Марси Каптур, также сместился в сторону демократов. Республиканцы дважды перекраивали границы ее округа в свою пользу, однако Каптур побеждала соперников; Cook прогнозирует, что она сохранит мандат и на этот раз.

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Республиканские округа вновь стали конкурентными

Cook Political Report также пересмотрел оценки нескольких относительно безопасных для республиканцев округов. Седьмой и девятый округа Флориды, а также пятый округ Индианы изменили рейтинг с «вероятно республиканский» на «склоняется к республиканцам». Кови связала конкурентность округа в Индиане с трудностями действующей конгрессвумен Виктории Спартц в консолидации своей базы и со снижением рейтинга одобрения Дональда Трампа.

Пятый и девятый округа Северной Каролины, второй округ Нью-Джерси и пятый округ штата Вашингтон изменили рейтинг с «надежно республиканский» на «вероятно республиканский». По оценке Кови, республиканцам в Северной Каролине может навредить значительное преимущество демократа Роя Купера над Майклом Уотли в сенатской гонке, а также обеспокоенность партии возможной низкой явкой после того, как национальные республиканские группы прекратили борьбу за это место в Сенате.

Демократам необходимо получить три дополнительных места, чтобы установить контроль над Палатой представителей. Партнер The Hill Decision Desk HQ оценивает вероятность перехода большинства к демократам в 80%.

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