В Польше производитель спутников Creotech Instruments планирует к 2029 году увеличить производственные мощности до десяти раз. Компания намерена открыть завод, способный ежегодно изготавливать 40 спутников разных типов или до 100 аппаратов одной модели. Нынешняя площадка производит около 10 спутников в год.

Планы расширения

Генеральный директор Creotech Гжегож Брона сообщил, что компания в ближайшие недели начнет открывать дочерние предприятия во Франции и Германии. К 2032 году производитель стремится создавать спутники массой 500 кг.

По словам Броны, доходы компании на следующий год уже обеспечены, а в течение шести месяцев она, вероятно, заключит еще несколько контрактов. Creotech также намерена участвовать в тендерах на программы крупных спутниковых группировок Евросоюза.

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Зависимость от американских ракет

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, Брона заявил, что Европа еще годами будет зависеть от американских ракет-носителей для вывода спутников на орбиту. По данным Европейского космического агентства, в прошлом году Европа осуществила восемь из 324 орбитальных запусков в мире, тогда как США провели 193.

Creotech не производит ракеты, но в своих спутниках избегает американских технологий, чтобы не подпадать под правила США по экспорту вооружений. В то же время SpaceX вывела на орбиту все четыре спутника, которые компания построила для польской военной программы MikroGlob. Брона отметил, что новые европейские ракетные программы уже развиваются, однако создание достаточного количества носителей, по его мнению, может потребовать около десятилетия.

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