Японские Daiwa Securities Group и Mizuho Financial Group получили от китайских властей разрешение начать работу полностью контролируемых ими компаний по операциям с ценными бумагами в материковом Китае. Как сообщает The Japan Times, на прошлой неделе обеим группам сообщили о прохождении финального этапа согласования. Об этом рассказал неназванный собеседник, знакомый с ситуацией.

Подготовка к работе

Представитель подразделения Mizuho Securities подтвердил информацию и заявил, что компания продолжит подготовку к началу работы. Представитель Daiwa отказался от комментариев. Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг не ответила на запрос Bloomberg.

Mizuho получила разрешение создать полностью контролируемую компанию по операциям с ценными бумагами в Китае в октябре 2025 года. По данным собеседника Bloomberg, на прошлой неделе компания также получила разрешение после завершения выездной проверки и операционного обзора.

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Изменение структуры Daiwa

В июне 2021 года китайский регулятор выдал лицензию совместному предприятию Daiwa, в котором японская группа имела 51%. В апреле этого года Daiwa договорилась выкупить доли китайских партнеров примерно за 100 млн долларов, чтобы получить полный контроль над предприятием. На прошлой неделе регулятор одобрил смену собственности, что позволило компании работать как полностью контролируемой структуре.

Собственные брокерские структуры должны позволить Daiwa и Mizuho расширять деятельность в Китае без необходимости согласовывать приоритеты с местными партнерами, а также напрямую контролировать риски и безопасность данных. Японские группы присоединяются к небольшому числу иностранных финансовых учреждений с полностью контролируемыми брокерскими компаниями в Китае, включая JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group.

Заявки американских компаний

В то же время Citigroup и Citadel Securities все еще ожидают решений по своим заявкам. Citadel Securities подала заявку на лицензию для полностью иностранной компании в январе 2025 года после неудачной попытки приобрести китайское предприятие Credit Suisse в 2024 году. Citigroup подала заявку на создание отдельной брокерской структуры в конце 2021 года и столкнулась с изменениями китайских правил в сфере безопасности данных и регуляторной проверкой в США.

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