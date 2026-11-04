Decision Desk HQ прогнозирует победу демократки Хелены Фоулкс на выборах губернатора Род-Айленда в США. Как сообщает The Hill, по состоянию на 20:42 по восточному времени США Фоулкс набирала 56% голосов, тогда как независимый кандидат Кен Блок — 28%. На тот момент Decision Desk HQ сообщал о подсчете 50% голосов.

Соперники на выборах

Бывшая топ-менеджер CVS Pharmacy Фоулкс соперничала с кандидатом от Республиканской партии Аароном Гакианом и независимым кандидатом Блоком. Республиканцы не выигрывали выборы губернатора Род-Айленда с 2006 года, а Фоулкс считалась фавориткой гонки. Ее кандидатуру также поддержала бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В сентябре Фоулкс победила действующего губернатора Дэна Макки на праймериз Демократической партии. По данным The Hill, это был единственный случай в текущем избирательном цикле, когда действующий губернатор не получил номинацию своей партии.

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Срок полномочий Дэна Макки

Макки занял должность губернатора в 2021 году после того, как его предшественницу Джину Раймондо назначили министром торговли в администрации Джо Байдена. Он отслужил один полный выборный срок.

По данным Cook Political Report, Макки был одним из наименее популярных губернаторов США. Его также критиковали из-за закрытия и реконструкции моста Вашингтон, соединяющего Провиденс и Ист-Провиденс и закрытого с 2023 года. Администрация губернатора заявляла, что движение по мосту планируют восстановить в 2028 году.

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