Демократке Кристине Никербокер прогнозируют победу над республиканцем Майком Тернером на выборах в Палату представителей США в 10-м избирательном округе штата Огайо. По данным The Hill, прогноз обнародовала аналитическая служба Decision Desk HQ.

Предварительные результаты

На момент обнародования прогноза, когда было подсчитано 65% голосов, Никербокер имела чуть более 49% голосов, тогда как Тернер — почти 48%.

Тернер удерживал этот округ более двух десятилетий. Впервые он был избран в Конгресс в 2002 году, а на выборах 2024 года переизбрался с преимуществом примерно в 18 процентных пунктов. Перед нынешним голосованием Decision Desk HQ оценивала округ как такой, который, вероятно, останется за Республиканской партией.

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Кандидаты и кампания

Никербокер — ветеран и впервые баллотируется в Конгресс. В мае она получила выдвижение от Демократической партии по итогам праймериз, в которых участвовали шесть кандидатов. Никербокер работала практикующей медсестрой в сфере нейроонкологии в Медицинском центре Векснера Университета штата Огайо и служила в Военно-воздушных силах США и резерве ВВС.

В кампании Никербокер делала акцент на росте стоимости медицинской помощи и доступе к лечению, а также критиковала сокращение федеральных расходов, которые, по ее словам, могут навредить работающим семьям. Тернер подчеркивал опыт работы в Вашингтоне, в частности в сферах национальной безопасности и обороны. Его поддерживал президент Дональд Трамп; ранее Тернер возглавлял Комитет Палаты представителей по разведке.

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