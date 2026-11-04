Decision Desk HQ прогнозирует переизбрание сенатора-республиканца Билла Хагерти в Сенат США от штата Теннесси. Об этом сообщает The Hill.

Предварительные результаты

Соперницей Хагерти была кандидат от Демократической партии Маркита Брэдшоу, с которой он уже соревновался на выборах 2020 года. Тогда Хагерти опередил Брэдшоу почти на 30 процентных пунктов. По данным Decision Desk HQ, при подсчете 81% бюллетеней Хагерти набирал 52,66% голосов, а Брэдшоу — 45,73%. The Hill отмечает, что нынешняя гонка была более близкой.

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Поддержка республиканцев

Президент Трамп и ведущие республиканцы Теннесси, в частности сенатор Марша Блэкберн и губернатор Билл Ли, поддержали Хагерти. The Hill отмечает, что перед голосованием во вторник он считался фаворитом.

Демократы не выигрывали выборы в Сенат в Теннесси с 1988 года. Хагерти — бывший посол США в Японии; он работает, в частности, в сенатских комитетах по банковскому делу, жилищному строительству и городским вопросам, а также по международным отношениям.

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