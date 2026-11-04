В США сенатор-демократ Джон Оссофф, согласно прогнозу Decision Desk HQ, будет переизбран в Сенат от штата Джорджия, опередив конгрессмена-республиканца Майка Коллинза. Об этом сообщает The Hill.

Предварительные результаты голосования

На момент публикации прогноза Оссофф имел около 80% голосов, тогда как Коллинз — почти 20%. Эти данные поступали с 11% избирательных участков.

Джорджия считалась одной из немногих возможностей для Республиканской партии получить место в Сенате, поскольку президент Дональд Трамп победил в штате на выборах 2024 года. В то же время, по оценке The Hill, переизбрание Оссоффа в ходе кампании не выглядело серьезно под угрозой: он стабильно опережал соперника в опросах и собрал значительно больше средств на кампанию.

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Заявления о президентских выборах

Оссофф впервые был избран в Сенат в 2020 году на вакантное место от Джорджии, что помогло демократам получить узкое большинство в верхней палате Конгресса. За последний год усилились предположения о его возможном участии в президентских выборах 2028 года.

Сенатор неоднократно отвергал такие предположения и заявлял, что не заинтересован в выдвижении на более высокую должность. Во время дебатов с Коллинзом в прошлом месяце он также пообещал отработать полный шестилетний срок в Сенате в случае переизбрания.

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