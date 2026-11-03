К концу десятилетия в российской промышленности, строительстве и транспортной отрасли может возникнуть дефицит в 695 тысяч инженеров. Это более чем в шесть раз превышает нынешний дефицит, а обеспеченность предприятий такими кадрами может сократиться с 95,8% до 77,8%.

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании ЭКОПСИ, на которое ссылается Forbes.

В настоящее время в промышленности, строительстве и транспортной сфере России работают около 2,5 млн инженеров. При этом нехватка специалистов составляет примерно 111 тысяч человек. По прогнозу аналитиков, к 2030 году потребность в инженерных кадрах вырастет с 2,63 млн до 3,13 млн, тогда как количество доступных работников сократится до 2,44 млн.

Около 85% будущего роста дефицита будет связано с увеличением спроса на инженеров. Среди основных причин — модернизация и автоматизация предприятий. Еще примерно 87 тысяч специалистов рынок труда может потерять из-за демографических изменений.

В ЭКОПСИ отмечают, что повышение производительности труда не сможет полностью компенсировать нехватку кадров. В частности, в строительной отрасли благодаря этому удастся покрыть потребность лишь в 40 тысячах из 97 тысяч дополнительных специалистов.

Российские власти пытаются решить проблему нехватки технических работников, в частности, за счет увеличения числа учащихся, выбирающих профессиональное образование. В 2024 году Владимир Путин поручил подготовить к 2028 году около миллиона квалифицированных рабочих для промышленности.

В ответ правительство увеличило количество бюджетных мест в колледжах и техникумах и расширило программу «Профессионалитет». В 2025 году среднее профессиональное образование получали уже 63% выпускников девятых классов против 43% пятью годами ранее. Общее количество студентов колледжей и техникумов достигло 3,9 млн человек.

Однако увеличение числа студентов не гарантирует, что они будут работать по полученной специальности. По данным НИУ ВШЭ, в 2024 году почти 40% россиян со средним профессиональным образованием были трудоустроены не по специальности.

Проблемы с трудоустройством по специальности возникают и у выпускников технических университетов. В мае 2025 года заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявлял, что около трети выпускников по направлению «радиоэлектроника» переходят в сферу продаж оборудования.

По его словам, торговые компании предлагают им более высокие зарплаты, лучшие социальные пакеты и перспективы карьерного роста, чем работодатели в технической отрасли.

В России срочников хотят привлекать к тушению пожаров из-за дефицита спасателей.

В Санкт-Петербурге власти сократят социальные выплаты из-за масштабного дефицита бюджета.

Напомним, что в России — государстве-агрессоре — президент Владимир Путин подписал указ, которым штатная численность вооруженных сил установлена на уровне 2 441 630 человек.

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