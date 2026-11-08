Дейна Уайт отказался от предложения Трампа стать пресс-секретарем Белого дома

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять должность пресс-секретаря Белого дома.

Во время пресс-конференции в субботу, 7 ноября, Уайт не стал прямо отвечать на вопросы о предложении Трампа. В то же время он сообщил, что в понедельник планирует отправиться в Вашингтон для встречи с американским президентом.

Как отмечает CNN, на протяжении многих лет Дэйн Уайт был одним из самых заметных союзников Трампа. Он выступал на трех последних национальных съездах Республиканской партии и помогал республиканцам завоевывать поддержку молодых мужчин-избирателей. Эта группа сыграла важную роль в возвращении Трампа в Белый дом.

Кроме того, этим летом Трамп организовал турнир UFC на лужайке Белого дома в рамках празднования 250-летия США. По данным издания, таким образом президент также стремился заручиться поддержкой молодых мужчин.

В то же время один из помощников Трампа заявил, что предложение о назначении Уайта было шуткой. Однако пост американского президента появился на фоне поиска нового пресс-секретаря Белого дома.

Предыдущая пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт покинула пост, а Кэти Захария проработала на этой должности всего пять дней.

В субботу директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг распространил пост Трампа, добавив собственный комментарий:

«Черт возьми, да! Сделай это, Дейно Уайт!».

CNN обратился к Белому дому и UFC с просьбой прокомментировать ситуацию.

Об этом сообщает информированный источник CNN.

Напомним, в США президент Дональд Трамп предложил генеральному директору UFC Дейни Уайту занять пост пресс-секретаря Белого дома. О своём обращении американский президент сообщил в посте в Truth Social.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил демократов в якобы угрозах в адрес республиканских чиновников, доноров и сторонников после победы Демократической партии на промежуточных выборах. Он заявил, что поручил Министерству юстиции немедленно расследовать эти утверждения.

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