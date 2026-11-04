По данным NDTV World, первые результаты промежуточных выборов в США показали лидерство демократов в нескольких округах, контролировавшихся республиканцами. Избирательные участки начали закрываться, в частности в Огайо, Джорджии и Северной Каролине.

Борьба за Конгресс

Промежуточные выборы должны определить баланс сил в Конгрессе США на следующие два года президентства Дональда Трампа. Как отмечает издание, ранний подсчет голосов в нескольких округах, ранее контролировавшихся республиканцами, может ослабить позиции президента в Вашингтоне.

Предварительные прогнозы относительно выборов в Палату представителей уже вызвали обеспокоенность среди ряда лидеров Республиканской партии, вовлеченных в эту гонку. NDTV World предполагает, что демократы могут получить благоприятные для себя результаты голосования.

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Возможные последствия

Если республиканцы потеряют большинство в Палате представителей, демократы смогут тормозить законодательную повестку Трампа и инициировать масштабные расследования в отношении его администрации. Потеря республиканцами контроля над Сенатом также могла бы осложнить назначения судей Верховного суда и высокопоставленных чиновников.

Издание характеризует голосование как общенациональную оценку президентства Трампа. По его оценке, настроения избирателей меняются не в пользу республиканцев на фоне роста стоимости жизни и войны с Ираном.

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