В США демократы опережают республиканцев на 37 процентных пунктов среди избирателей в возрасте 18–29 лет, которые заявили, что точно будут голосовать на промежуточных выборах этой осенью. Как сообщает The Hill, такой результат показал последний опрос Harvard Youth Poll.

Распределение голосов

В общем условном голосовании за кандидатов в Палату представителей демократы пользуются поддержкой 45% молодых избирателей, а республиканцы — 24%. Среди тех, кто уверен в своем участии в выборах, 63% выбрали бы демократов, 26% — республиканцев, еще 10% не определились.

Только треть опрошенных молодых американцев сообщила, что точно будет голосовать этой осенью. Это меньше, чем в 2018 и 2022 годах, когда о таком намерении заявляли по 40% респондентов. Доля тех, кто точно планирует голосовать, среди демократов была на 16 пунктов выше, чем среди республиканцев. В 2022 году этот разрыв составлял 5 пунктов, а в 2018-м — 11.

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Отношение к Трампу и ключевые темы

Среди вероятных молодых избирателей 63% заявили, что их выбор на выборах в Конгресс обусловлен несогласием с президентом Трампом и его политикой. Свой голос как поддержку Трампа охарактеризовали 14% респондентов.

Важнейшей темой для молодых избирателей остается экономика. Респонденты также назвали среди проблем направление, в котором движется страна, коррупцию в правительстве и вытеснение рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта.

Опрос проводился с 30 сентября по 7 октября среди 2024 американцев в возрасте 18–29 лет. Погрешность составила 2,6% для всей выборки, 3,19% для зарегистрированных избирателей и 4,3% для тех, кто заявил о безусловном намерении голосовать.

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