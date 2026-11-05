После победы демократов в Палате представителей и Сенате США 3 ноября 2026 года в Конгрессе ожидаются изменения в руководстве комитетов, рассматривающих американскую помощь Колумбии. Новый состав Конгресса начнет работу в январе 2027 года, а до этого времени действующие председатели комитетов будут оставаться на своих должностях, сообщает The Rio Times.

Вероятные председатели комитетов

Одним из главных претендентов на должность председателя Комитета Палаты представителей США по иностранным делам называют демократа Грегори Микса от штата Нью-Йорк. Он уже возглавлял этот комитет в 2021–2022 годах. Вероятным руководителем Подкомитета по делам Западного полушария может стать демократ Хоакин Кастро от Техаса.

В Сенате на должность председателя Комитета по международным отношениям претендует демократ Крис Кунс от Делавэра. По данным издания, Подкомитет по делам Западного полушария может возглавить сенатор-демократ Тим Кейн от Вирджинии. Окончательные решения относительно руководителей будут приняты после принесения присяги новым Конгрессом и внутренних процедур партий.

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Финансирование помощи

Конгресс определяет объемы и условия американской помощи Колумбии, в частности программ в сфере безопасности и борьбы с наркотиками. В то же время средства выделяются через бюджетные законопроекты, поэтому важную роль будут также играть органы Конгресса, отвечающие за финансирование Государственного департамента США.

Вероятными председателями таких структур называют демократов Лоис Френкел в Палате представителей и Брайана Шаца в Сенате. Как отмечает издание, эти законодатели подчеркивали права человека, мирное соглашение 2016 года с бывшими повстанцами FARC и гражданские программы. Будущий объем помощи и возможные условия ее предоставления еще не определены.

Отношения Вашингтона и Боготы остаются напряженными после того, как правительство США в сентябре 2025 года заявило, что Колумбия заметно не выполнила свои обязательства в сфере контроля над наркотиками. Конгресс не может отменить внешнеполитические решения Белого дома, однако может устанавливать условия для помощи и вызывать должностных лиц для дачи показаний.

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