Демократическая партия, согласно предварительным итогам выборов в США, может получить партийные трифекты как минимум в пяти штатах — контроль над должностью губернатора и обеими палатами законодательных органов штата. Партия также претендует на смену контроля над законодательными палатами в ряде штатов, в частности в Нью-Гемпшире и Висконсине.

Как сообщает The Hill, Демократический комитет законодательных кампаний заявил, что партия может получить как минимум 12 палат законодательных органов штатов. В то же время Decision Desk HQ еще не опубликовала официальных прогнозов по многим гонкам.

Штаты с возможными трифектами

В Миннесоте сенатор Эми Клобушар, согласно прогнозам, станет новой губернаторкой штата. Ожидается, что демократы сохранят большинство в Сенате штата и получат контроль над Палатой представителей. Associated Press прогнозировало им как минимум 35 мест в Сенате и 73 места в Палате представителей штата.

В Мичигане демократы, согласно прогнозу Associated Press, получат контроль над Палатой представителей штата, где до выборов республиканцы имели преимущество 58 против 52. Демократка Джоселин Бенсон, как ожидается, сменит Гретхен Уитмер на посту губернаторки, а ее партия может получить как минимум 22 места в Сенате штата и 60 — в Палате представителей.

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В Неваде, согласно предварительным результатам, демократ Аарон Форд победил губернатора-республиканца Джо Ломбардо, а демократы, согласно прогнозу AP, сохранят большинство в законодательном органе штата. В Пенсильвании Джош Шапиро был переизбран губернатором, а демократы могут получить контроль над верхней палатой законодательного органа штата. По данным Ballotpedia, в последний раз Демократическая партия имела трифекту в Пенсильвании в 1993 году.

Изменения в законодательных органах

В Висконсине Associated Press прогнозирует демократам преимущество 18 против 15 в Сенате штата и большинство 53 против 46 в Ассамблее. По данным издания, демократы также могут получить в штате первую с 2010 года трифекту после победы демократа Дэвида Кроули на губернаторских выборах.

В Нью-Гемпшире трекер State Navigate прогнозировал демократам 253 места в Палате представителей штата против 147 у республиканцев. В Сенате штата, по его оценке, обе партии могли получить по 12 мест. Associated Press на момент публикации не объявило победителя ни в одной из палат, а губернаторка-республиканка Келли Айотт была переизбрана на новый срок.

Демократы также могут ослабить или разрушить республиканские трифекты в Джорджии, Северной Каролине, Техасе, Огайо и Айове. В Джорджии демократка Кейша Лэнс Боттомс, согласно предварительным данным, победила кандидата-республиканца Рика Джексона на губернаторских выборах. В Техасе демократы, согласно прогнозам, могут получить контроль над Палатой представителей штата, а демократка Джина Инохоса победила на губернаторских выборах.

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