Демократы обещают отменить тарифы Трампа и добиваться прекращения войны с Ираном

Лидер демократов в Палате представителей США заявил, что в случае победы партии на промежуточных выборах она будет продвигать законопроект об отмене тарифов Дональда Трампа и прекращении войны с Ираном.

Он назвал конфликт «безрассудной войной по выбору» и призвал администрацию США немедленно положить ему конец.

Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал масштабные потери республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Главной причиной поражения он назвал войну с Ираном.

Напомним, член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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