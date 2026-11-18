По итогам промежуточных выборов 3 ноября 2026 года демократка Мэри Пелтола опередила действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана. В результате количество мест Демократической партии в верхней палате Конгресса увеличилось до 56.

Победителя сенатской гонки на Аляске определили лишь через две недели после голосования. Подсчёт затянулся из-за необходимости доставить бюллетени из отдалённых населённых пунктов штата.

После обработки 99% бюллетеней Пелтола получила чуть более 50% голосов. Ее главный соперник, республиканец Дэн Салливан, набрал менее 46%.

Победа на Аляске стала для демократов девятым случаем перехода сенатского места от республиканцев по итогам промежуточных выборов этого года. В целом партия получила 56 мест в Сенате против 44 у республиканцев.

Демократы также вернули себе контроль над Палатой представителей. Соответственно, после начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года партия будет контролировать обе палаты американского парламента в течение последних двух лет президентского срока Дональда Трампа.

В то же время избирательная кампания на Аляске сопровождалась скандалом. По информации The New York Times, демократов обвинили в попытке привлечь к гонке малоизвестного кандидата Дэниела Дж. Салливана, имя которого почти совпадало с именем действующего сенатора Дэна Салливана. Вероятной целью такого шага называли введение избирателей в заблуждение.

После судебных обжалований суды штата разрешили второму Салливану остаться в избирательном бюллетене. В то же время избирательные органы обеспечили возможность различать кандидатов.

Сама Пелтола отрицала, что знала о возможной схеме. Министерство юстиции США и губернатор Аляски от Республиканской партии заявили о намерении провести расследование.

Администрация Трампа также подала иск, пытаясь заблокировать утверждение результатов выборов в случае поражения действующего сенатора-республиканца. Однако федеральный судья отклонил это требование.

На Аляске действует система рейтингового голосования, при которой избиратели могут выбрать нескольких кандидатов в порядке приоритетности. Анализ BBC Verify показал, что даже если бы все голоса, отданные за второго Салливана, перешли действующему сенатору, Пелтола всё равно одержала бы победу.

После объявления результатов демократка заявила, что нынешнее положение дел в Вашингтоне не соответствует интересам жителей Аляски. «Как человек, который всю жизнь прожил на Аляске и посвятил себя служению нашему штату, для меня нет большей чести, чем поддержка жителей Аляски в нашей борьбе против корпоративной жадности, за снижение стоимости жизни и приоритет интересов Аляски», — подчеркнула Пелтола.

Источник: BBC

Напомним, агентство AP прогнозировало победу Мэри Пелтолы на выборах в Сенат от Аляски.

На Аляске демократа избрали губернатором впервые почти за 30 лет.

Демократы США готовят расследование нефтяной сделки Трампа на $100 млрд.

Читай нас в