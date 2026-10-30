В США двое ведущих демократов Палаты представителей Роберт Гарсия и Джейми Раскин призвали президента Дональда Трампа сохранить его разговоры с чат-ботами на основе искусственного интеллекта. Они изложили это требование в письме президенту, опубликованном в четверг, сообщает Anadolu Agency.

Требование относительно переписки с ИИ

Гарсия и Раскин являются ведущими демократами соответственно в Комитете по надзору и Судебном комитете Палаты представителей. Их письмо появилось после сообщений о том, что Трамп обращался к Grok за советом относительно военных действий США в Венесуэле. Grok — чат-бот социальной платформы X, принадлежащей Илону Маску.

По мнению законодателей, запросы президента и его сотрудников к ИИ, а также полученные ответы являются президентскими документами в соответствии с Законом о президентских документах и должны сохраняться.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Запрос на закрытый брифинг

Гарсия и Раскин также попросили провести закрытый брифинг по поводу использования Трампом чат-ботов с искусственным интеллектом. Они хотят получить информацию о политике Белого дома по сохранению, защите и контролю запросов и ответов ИИ.

В письме законодатели упомянули предыдущие публичные споры вокруг Grok, после которых X заявляла о внесении корректировок в технологию. Они также сослались на удар по начальной школе в иранском Минабе 28 февраля. Согласно приведенным в письме данным, тогда погибли около 175 человек, большинство из которых — школьницы в возрасте до 12 лет.

Читай нас в