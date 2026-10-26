Демократы в Судебном комитете Палаты представителей США призвали назначить специального прокурора для расследования предполагаемых связей президента Дональда Трампа с покойным осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Соответствующий отчет они обнародовали 26 октября, сообщает The Hill.

Утверждения демократов

Авторы отчета заявили, что 11 женщин связали Трампа с преступлениями Эпштейна, связанными с сексуальным насилием и эксплуатацией. По их словам, пять из этих женщин прямо обвинили Трампа в изнасиловании или сексуальном насилии в компании Эпштейна либо в его непосредственном физическом присутствии.

Демократы также утверждают, что генеральный прокурор Тодд Бланш скрывает дополнительные доказательства, которые, по их версии, непосредственно касаются Трампа. По их мнению, специальный прокурор должен расследовать не только возможные связи президента с Эпштейном, но и деятельность всех возможных сообщников Эпштейна, а также добиться привлечения причастных лиц к уголовной ответственности.

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Позиции Трампа и Белого дома

Ведущий демократ Судебного комитета Палаты представителей Джейми Раскин заявил, что сведения, связанные с 11 женщинами, противоречат словам Трампа о том, что он знал Эпштейна так же, как и другие жители Палм-Бич.

Бывшая генеральный прокурор Пэм Бонди во время слушаний в Судебном комитете в феврале заявляла, что нет доказательств того, что Трамп совершил преступление. Сам Трамп отрицал связи с деятельностью Эпштейна, заявлял, что не был с ним близок, не посещал его частный остров и не летал на его самолете. Он также говорил, что отказался от предложения поехать на остров.

Представительница Белого дома Лорен Бис заявила The Hill, что ни одно из обвинений в отчете не является правдивым. Она назвала документ попыткой демократов отвлечь внимание от политических достижений Трампа и утверждала, что президент был полностью оправдан во всем, что касается Эпштейна.

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