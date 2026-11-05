Демократы США, готовящиеся взять контроль над Конгрессом, рассматривают ряд вопросов в сфере здравоохранения. Среди них — восстановление расширенных налоговых льгот на страховые премии в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании, отмена сокращений Medicaid и продвижение Medicare for All.

Налоговые льготы ACA

Как сообщает The Hill, восстановление расширенных налоговых льгот ACA является одним из вопросов, которые могут войти в будущую повестку демократов в Конгрессе. Эти льготы касаются страховых премий в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании.

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Medicaid и Medicare for All

Издание также называет среди возможных приоритетов отмену сокращений программы Medicaid, которые связывает с администрацией Трампа. Отдельно The Hill упоминает возможность продвижения Medicare for All. Все эти направления рассматриваются в контексте подготовки демократов к контролю над Конгрессом.

Материал The Hill был опубликован 4 ноября 2026 года. Его авторами указаны Натаниэль Вайксел и Джозеф Чой.

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