Демократы в США делают ставку на кандидатов с военным опытом в ряде округов, контролируемых республиканцами. Партия рассчитывает привлечь избирателей-ветеранов на фоне недовольства части бывших военных войной с Ираном и потрясениями в вооруженных силах, сообщает Asharq Al-Awsat.

В 5-м округе Колорадо демократка Джессика Киллин, бывшая капитан армии США, соперничает с республиканцем Джеффом Крэнком. Округ включает пять военных объектов, в том числе NORAD, Форт-Карсон и Академию ВВС США. Согласно федеральной статистике, ветераном является почти каждый девятый житель округа.

Бывший полковник ВВС Лу Кристенсен, зарегистрированный республиканец, заявил на мероприятии в поддержку Киллин, что законодательная власть должна установить ограничения для президента Дональда Трампа. Кампания Киллин критикует Крэнка за голосования, которые, по ее утверждению, совпадали с позицией Трампа. Сам Крэнк заявил, что готов возражать президенту по вопросам, в которых будет считать его неправым, в том числе относительно переноса Космического командования США из Колорадо в Алабаму.

Реванш в Вирджинии

Во 2-м округе Вирджинии демократка Элейн Лурия, бывшая командир ВМС США, снова баллотируется против республиканки Джен Кигганс, бывшей пилотессы вертолета ВМС. Лурия критикует Кигганс и Трампа из-за войны с Ираном, называя ее геополитической ошибкой и расширяющимся экономическим кризисом. Она также обвиняет соперницу в голосовании против резолюций, призванных прекратить военные действия без одобрения Конгресса.

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Кигганс, которая служила в ВМС 10 лет и дважды проходила службу в районе Аравийского залива, заявила, что надеется на быстрое завершение войны. В то же время она обвинила Лурию в том, что ее критика означает выбор стороны Ирана.

Кандидаты во Флориде и Южной Каролине

В 1-м округе Южной Каролины бывшая вице-адмирал ВМС Нэнси Лакор баллотируется от демократов против республиканки Дженнифер Ханникат. В 13-м округе Флориды отставная бригадный генерал армии Лила Грей бросает вызов республиканке Анне Паулине Луне. В 7-м округе Флориды бывший морской летчик и руководитель аппарата NASA Бейл Далтон соперничает с республиканцем Райаном Элайджей.

Ветераны как электоральная группа в целом склоняются к республиканцам: по данным AP VoteCast, почти шесть из 10 ветеранов голосовали за Трампа два года назад. В то же время часть ветеранов, опрошенных изданием в Вирджинии и Колорадо, выразила обеспокоенность войной с Ираном и работой министра обороны Пита Хегсета.

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