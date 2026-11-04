В США группа законодателей-демократов призвала руководителей федеральных министерств и ведомств в администрации президента Дональда Трампа сохранить служебные документы в соответствии с законодательством. Они предупредили, что за умышленное незаконное сокрытие, изъятие, фальсификацию или уничтожение записей может грозить штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщает The Guardian, письмо руководителям ведомств направил Бобби Скотт — ведущий демократ Комитета Палаты представителей по вопросам образования и трудовых ресурсов. Ожидается, что в следующем году он возглавит этот комитет. Скотт попросил адресатов до 18 ноября письменно подтвердить, что документы сохранены.

Требование соблюдать закон

Скотт сослался на Закон США о федеральных записях 1950 года. Он устанавливает требование собирать и хранить документы, которые фиксируют ведение государственных дел или имеют информационную ценность.

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По словам конгрессмена, избиратели предоставили Конгрессу мандат разоблачать расточительство, мошенничество и злоупотребления в администрации. Письмо было адресовано руководителям 10 министерств и агентств, над которыми комитет осуществляет надзор. Среди них — министерства образования, сельского хозяйства и труда, Министерство здравоохранения и социальных служб, а также Национальный совет по трудовым отношениям.

Планы усилить надзор

Согласно материалу, после выборов во вторник демократы получили большинство в Палате представителей и Сенате. Это предоставит партии более широкие возможности для надзора за администрацией, в частности для истребования документов и проведения расследований в отношении ее должностных лиц.

За последние два года администрация Трампа существенно реорганизовала федеральное правительство и сократила численность работников. В частности, штат Министерства образования сократился вдвое. Ранее Скотт заявил министру образования Линде Макмэн, что эти сокращения фактически позволяют демонтировать один из самых сильных в стране институтов защиты гражданских прав. В сентябре он пообещал активно контролировать работу министерства, если возглавит комитет.

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