Демократы США призвали OSHA сохранить защиту работников — The Guardian

Демократические законодатели США, в частности сенатор Элизабет Уоррен и конгрессвумен Ильхан Омар, призвали Управление по охране труда США (OSHA) отказаться от предложенного смягчения правил в отношении защитных респираторов. По их мнению, изменения снизят защиту работников, контактирующих с опасными веществами.

Как сообщает The Guardian, в письме помощнику министра труда по вопросам OSHA Дэвиду Килингу законодатели указали, что у работодателей будет меньше обязательств по обеспечению респираторами работников, работающих со свинцом, асбестом, формальдегидом, неорганическим мышьяком и другими химическими веществами.

Медицинские оценки могут отменить

По данным авторов письма, OSHA также стремится отменить требование, согласно которому работодатели должны обеспечивать медицинскую оценку работников, использующих определенные типы респираторов. Законодатели считают, что Министерство труда США, которому подчиняется OSHA, ставит интересы недобросовестных работодателей выше безопасности работников.

В среднем более 5 тысяч американцев ежегодно умирают от связанных с работой респираторных заболеваний. В письме также отмечается, что в последние годы растет число случаев силикоза и пневмокониоза среди работников угольной промышленности. Это связывают с использованием искусственного камня для столешниц и более значительным воздействием кремнезема в угольных пластах.

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Критика процедуры и поддержка профсоюзов

Авторы обращения заявили, что OSHA представила проект правил в июле 2025 года, не предоставив необходимых доказательств и не запросив информацию, нужную для их внедрения. Они также раскритиковали процедурные слушания в августе, когда Конгресс находился на каникулах.

Письмо подписали сенаторы Крис Ван Холлен и Кори Букер, конгрессвумен Прамила Джаяпал, Рашида Тлаиб, Жасмин Крокетт и еще более 20 демократов в Конгрессе. Против смягчения стандартов также выступили профсоюзы, медицинские и отраслевые эксперты. Ассоциация генеральных подрядчиков Америки заявила, что качественные правила безопасности в долгосрочной перспективе экономят средства подрядчиков, а выгоды от дерегулирования могут быть нивелированы будущей юридической ответственностью.

По информации издания, республиканцы предложили сократить бюджет OSHA более чем на 8% в 2027 финансовом году. В 2025 году количество инспекций OSHA уменьшилось на 20%, а ведомство потеряло 223 штатных сотрудника из-за программ добровольного увольнения с компенсацией и досрочного выхода на пенсию.

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