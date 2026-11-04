В США демократы, согласно прогнозам Decision Desk HQ, победили во всех пяти округах Палаты представителей в Калифорнии, границы которых штат изменил перед промежуточными выборами 2026 года. Республиканцы при этом получили лишь два из 15 мест, на которые рассчитывали после пересмотра границ округов, сообщает The Hill.

Избиратели Калифорнии в 2025 году одобрили Proposition 50, позволившую обновить границы округов для получения демократами пяти мест в Палате представителей. По данным DDHQ, в 1-м округе демократ Майк Макгвайр опережал действующего республиканца Джеймса Галлагера на 14 процентных пунктов. В 3-м округе представитель Ами Бера, ранее представлявший 6-й округ, также имел преимущество в 14 пунктов над республиканцем Роббом Такером.

Результаты в Калифорнии

В 22-м округе демократ Рэнди Вильегас, согласно прогнозу DDHQ, победил действующего республиканца Дэвида Валадао и опережал его на 33 пункта. В 41-м округе демократка Линда Санчес имела преимущество почти в 30 пунктов над Митчем Клеммонсом, а в 48-м округе Марни фон Вильперт опережала Джима Десмонда на 19 пунктов.

В Техасе республиканцы после изменения границ стремились получить как минимум пять мест, однако, согласно прогнозам DDHQ, выиграли лишь один из перераспределенных округов — 32-й. Там республиканец Джейс Ярбро победил демократа Дэна Барриоса почти на три пункта. Демократы, в свою очередь, получили 15-й и открытый 23-й округа, поэтому их чистый прирост в штате составил одно место.

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Другие штаты

Во Флориде республиканцы рассчитывали отобрать у демократов четыре места после пересмотра границ округов. По состоянию на среду DDHQ прогнозировала победу демократов в трех из них, а в 9-м округе действующий демократ Даррен Сото опережал республиканца Дэна Грина на полпроцентного пункта при почти завершенном подсчете голосов.

В Огайо демократы Марси Каптур и Грег Лендсман сохранили свои мандаты, хотя новые границы сделали их округа более благоприятными для республиканцев. В Северной Каролине Дон Дэвис удержал 1-й округ, несмотря на победу Дональда Трампа там с преимуществом почти в 12 процентных пунктов на выборах 2024 года. Согласно прогнозам DDHQ, демократы также получили пять других округов штата.

В Алабаме Шомари Фигурс удержал 2-й округ с преимуществом около 7,5 пункта. В Юте суд обязал изменить карту округов, после чего бывший конгрессмен Бен Мак-Адамс победил в новом округе, опередив республиканца Райли Оуэна на 47 пунктов.

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