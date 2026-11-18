Демократы по итогам промежуточных выборов 2026 года в США должны получить контроль над обеими палатами Конгресса. В Сенате они должны занять 56 мест после объявления результата последней сенатской гонки на Аляске, сообщает The Independent.

На выборах разыгрывались все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. Демократы также должны вернуть контроль над Палатой представителей, которую в последний раз контролировали в 2023 году. По данным издания, они получили ряд мандатов в штатах Кентукки, Нью-Джерси, Индиана и Северная Каролина.

Результаты в Сенате

Демократы победили в нескольких штатах, которые издание называет бывшими оплотами Республиканской партии, в частности в Техасе, Канзасе, Южной Каролине, Огайо, Мэне и Айове. В Миссисипи демократ Скотт Колом победил действующую сенатора-республиканку Синди Хайд-Смит.

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В Техасе победил кандидат от демократов Джеймс Таларико. The Independent отмечает, что он станет первым почти за 40 лет демократом, избранным от штата в верхнюю палату Конгресса. В Южной Каролине демократка Энни Эндрюс победила республиканку Дарлин Грэм, которую поддерживал Трамп. В Мичигане прогрессивный кандидат-демократ Абдул Эль-Сайед победил республиканца Майка Роджерса, также поддержанного Трампом.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп в комментарии Fox News заявил, что демократы хорошо провели кампанию и упорно боролись. Он также сигнализировал о готовности сотрудничать с демократами в течение последних двух лет своего президентского срока, однако отверг компромисс по поводу своей иммиграционной политики и прав трансгендерных людей.

Трамп заявил, что может применить право вето к законодательным инициативам, которые поддержат демократы в новом составе Конгресса. Издание отмечает, что возможные обжалования со стороны республиканцев и юридическое вмешательство администрации Трампа могут затянуть окончательное оформление результатов, хотя президент сигнализировал о готовности их принять.

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