Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса США по итогам промежуточных выборов во вторник. В то же время подсчёт голосов в части округов ещё продолжался: нераспределёнными оставались 68 мест в Палате представителей, в частности внимание было приковано к результатам на Аляске и в Миссисипи.

Как сообщает The National, выборы принесли демократам ряд исторических результатов на уровне штатов. В Техасе губернатором стала Джина Хинохоса — первая латиноамериканка на этом посту, а Джеймс Таларико победил в гонке за вакантное место в Сенате. В соседнем Канзасе демократ впервые почти за столетие получил место в Сенате.

Исторические победы в штатах

В Джорджии Кейша Ленс Боттомс стала первой темнокожей женщиной, избранной губернатором штата в истории США. Во Флориде губернатором избрали первого темнокожего мужчину. Мичиган направит в Сенат Абдула Эль-Сайеда, который стал первым мусульманином, избранным в верхнюю палату Конгресса.

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В Южной Каролине демократка Энни Эндрюс победила республиканку Дарлайн Грэм, сестру покойного сенатора Линдси Грэма. В Огайо кандидат в губернаторы Вивек Рамасвами, которого поддерживал Дональд Трамп, потерпел поражение.

Трамп заявил о готовности к сотрудничеству

Президент США Дональд Трамп заявил The New York Times, что готов признать результаты выборов и сотрудничать с демократами. Позже он сказал, что демократы «упорно боролись» и «хорошо справились».

В то же время Трамп дал понять, что взаимодействие с новым Конгрессом может быть сложным. По мере поступления результатов он опубликовал в Truth Social изображение красной кепки со словом veto. В интервью Fox News президент заявил, что будет ветировать законопроекты, которые сочтёт неприемлемыми. Для преодоления президентского вето необходимы голоса двух третей членов каждой из палат Конгресса.

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