Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на результат: одни критиковали американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может сказаться на интересах Пекина, сообщает South China Morning Post.

Контроль над Конгрессом

По данным Associated Press, демократы преодолели отметку в 218 мандатов, необходимую для большинства в Палате представителей, а также одержали достаточно побед, чтобы вернуть контроль над Сенатом. На выборах разыгрывались все 435 мест в Палате представителей и 35 мест в Сенате. Окончательные результаты должны быть определены в ближайшие дни.

В течение последних двух лет второго президентского срока Трамп будет работать с Конгрессом, контролируемым оппозицией. Это может ограничить продвижение его законодательных инициатив и усилить контроль за работой администрации.

Критика американской системы

Некоторые китайские интернет-пользователи сомневались, что промежуточные выборы способны принести изменения, и называли американскую систему фальшивой демократией. Один из пользователей написал, что люди считают проблемой конкретного политика или партию, но не связывают ее с недостатками самой политической системы.

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В комментариях также звучала критика капитализма и социального неравенства в США. Китайские государственные СМИ неоднократно высказывали подобные оценки. В частности, газета People’s Daily в комментарии 2021 года заявляла, что демократическое управление в США стало иллюзией.

Оценки роли Трампа

Часть пользователей критиковала военные действия Трампа против Ирана и его непредсказуемость во внешней политике. В то же время некоторые комментаторы считали, что сохранение его политического влияния может соответствовать интересам Пекина.

В дискуссиях также упоминали ироничное прозвище Chuan Jianguo, или Трамп — строитель государства, которое намекает, что его действия якобы непреднамеренно способствовали Китаю. Некоторые пользователи противопоставляли подход Трампа политике бывшего президента Джо Байдена, которую считали более ориентированной на союзы для противодействия Китаю. SCMP отмечает, что Трамп больше акцентировал внимание на торговых переговорах и прямом взаимодействии с председателем КНР Си Цзиньпином.

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