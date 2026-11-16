В Польше депутат Сейма Лукаш Мейза совершил с 1 января по 1 ноября 115 внутренних авиаперелётов, бесплатных для парламентариев. Он пользовался этим правом чаще всех среди депутатов, сообщает RMF24 со ссылкой на данные Канцелярии Сейма.

В среднем один полёт за два дня

Мейза, который является внефракционным депутатом и ранее был депутатом от партии «Право и справедливость», в среднем летал раз в два дня — примерно трижды в неделю. В период с 1 января по 1 ноября в Сейме состоялось 20 заседаний.

Право на внутренние авиаперелёты для польских парламентариев предусмотрено законом об исполнении мандата депутата и сенатора. Один такой перелёт обходится государственному бюджету примерно в 1 тыс. злотых.

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Другие депутаты в списке

Второе место по количеству перелётов занял депутат «Гражданской коалиции» Роберт Довхан — 93. Третьим стал Роберт Кропивницкий из той же политической силы, совершивший 90 перелётов. Гжегож Наперальский из «Гражданской коалиции» совершил 83 перелёта.

По 78 внутренних перелётов совершили Мирослав Сухонь из «Центра» и Дариуш Вечорек из «Левых». Иринеуш Рась от Польской крестьянской партии совершил 73 перелёта, а Гжегож Гажа и Кацпер Плажиньский от «Права и справедливости» — по 71. Павел Шлиз из «Польши 2050» совершил 70 перелётов.

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