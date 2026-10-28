В России, государстве-агрессоре, депутат Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил молодым людям выбрасывать тыквы в реку Исеть накануне Хэллоуина. Он заявил, что планирует обратиться к другим депутатам по вопросу финансирования кампании, в рамках которой участникам будут выдавать бесплатные билеты в театр.

Инициатива против Хэллоуина

The Moscow Times сообщила, что Вегнер представляет партию «Единая Россия». По его словам, Хэллоуин является заимствованной извне традицией, а жуткие образы, дьяволы и тыквы не соответствуют российской культуре.

Депутат также заявил, что в России есть собственные праздники, которые, по его убеждению, соответствуют «культурному коду» страны.

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Замечания экологов

Инициативу раскритиковали экологи. Бывший министр экологии соседней Челябинской области Виталий Безруков предупредил, что большие объемы органических отходов в реке могут вызвать гниение, снизить уровень кислорода в воде и ухудшить ее качество. Он предложил вместо этого передавать тыквы в зоопарки или центры спасения диких животных.

Антихэллоуинские заявления звучали и на федеральном уровне. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал этот праздник пропагандой бытовых суеверий и необразованного оккультизма и призвал популяризировать Масленицу и православную Пасху.

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