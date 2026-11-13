В Польше депутат Конфедерации Пшемыслав Виплер раскритиковал предложение лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского сформировать общий список правых сил на предстоящих выборах. Виплер назвал его очередным враждебным актом против Конфедерации, сообщает Polsat News.

Предложение Качиньского

Качиньский говорил о возможном сотрудничестве PiS с Конфедерацией во время Марша независимости в Варшаве. В комментарии для Onet он заявил, что его партия будет работать над созданием одного большого списка не только на выборах в Сенат, но и в Сейм.

Лидер PiS также сказал, что к такому сотрудничеству следует убедить представителей «трех Конфедераций». При этом он отметил, что Марш независимости не является подходящим местом для переговоров по этому вопросу.

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Реакция Конфедерации

В программе «Graffiti» Виплер заявил, что, по его мнению, Качиньский осознает невозможность такого объединения. По словам депутата, само появление подобного предложения может оттолкнуть часть избирателей Конфедерации, которые не хотят влияния в правительстве ни Дональда Туска, ни Ярослава Качиньского.

Виплер также заявил, что Конфедерация приближается к моменту, когда сможет опередить PiS в опросах и стать первой силой на правом фланге польской политики. Отдельно он прокомментировал недавнее присутствие правых партий у Конституционного трибунала, назвав его реакцией на события вокруг учреждения, а не проявлением политического единства.

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