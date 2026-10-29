Депутатов Госдумы РФ будут обучать использованию ИИ для ответов на обращения граждан

Депутатов нового созыва Госдумы России планируют обучить работе с искусственным интеллектом. Интенсив может начаться уже на этой неделе на базе Сберуниверситета, а в первую группу войдут около 60 парламентариев из разных фракций.

Ожидается, что лекцию о глобальных вызовах и возможностях ИИ прочитает глава «Сбера» Герман Греф.

Депутатов будут обучать использованию нейросетей для обработки обращений граждан, анализа законопроектов, работы с аналитическими материалами и ведения социальных сетей.

Политолог Константин Калачев отметил, что многие депутаты до сих пор работают по старым методам, а обращения граждан часто обрабатывают помощники вручную. Искусственный интеллект может ускорить этот процесс.

Председатель комитета Госдумы России по цифровому развитию Александр Сидякин заявил, что следующая война будет связана с широким применением искусственного интеллекта, а участие человека в ней будет минимальным.

Депутат Государственной Думы России от КПРФ Анжелика Глазкова внесла законопроект, предусматривающий переименование Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда — в Сталинград. Согласно документу, новые названия должны быть присвоены городам в течение года после вступления закона в силу.

Ранее в столовой Государственной Думы России переименовали популярную котлету по-киевски. В начале осенней сессии парламента у блюда появился новый ценник с названием «котлета со сливочным маслом».

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