В Южной Корее иностранных исследователей привлекли к двум государственным R&D-проектам с повышенными требованиями безопасности без прохождения предусмотренных проверок, сообщает Korea Herald со ссылкой на данные, полученные депутатом Чхве Су Джин. Из 33 256 проектов, которыми управляет Корейское агентство содействия технологиям и информации для малых и средних предприятий (TIPA), такой статус имели только два.

Проекты с особыми требованиями

Депутат от оппозиционной Партии народной силы получила данные от Министерства малых и средних предприятий и стартапов и TIPA. К проектам с повышенными требованиями безопасности относят государственные исследовательские и опытно-конструкторские проекты, раскрытие которых может нанести существенный технологический или экономический ущерб либо создать угрозу национальной безопасности.

Среди критериев для такого статуса — исследования в сферах национальных ключевых технологий, в частности полупроводников, дисплеев и перезаряжаемых батарей. Помощник Чхве заявил изданию, что маловероятно, что только два проекта могли соответствовать этим критериям, поэтому офис депутата попросил министерство комплексно проверить все проекты.

Исследователи из Пакистана и Эфиопии

Один из проектов касался литиевых аккумуляторов нового поколения, которые относятся к национальным ключевым технологиям. По данным офиса Чхве, к нему добавили пакистанского исследователя-постдокторанта без внутренней проверки безопасности, одобрения министерства и уведомления Национальной разведывательной службы.

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Правила министерства требуют выполнения этих процедур при участии иностранных исследователей в проектах с повышенными требованиями безопасности. В то же время руководства TIPA считают замену или добавление исследователя в ходе выполнения проекта незначительным изменением, не требующим согласования агентства. После обращения офиса Чхве TIPA исключило этого исследователя из проекта 21 сентября.

Изменение статуса заметили позже

Второй проект первоначально подали как обычный, поэтому на этапе отбора он не проходил проверки безопасности. При заключении соглашения компания-участник изменила его классификацию в государственной Интегрированной информационной системе R&D на проект с повышенными требованиями безопасности. В работе над ним участвовали двое исследователей из Эфиопии.

TIPA сообщило Национальному собранию, что узнало об изменении статуса лишь в конце сентября. Офис Чхве поставил это объяснение под сомнение, поскольку соглашения по проектам и последующие изменения требуют окончательного одобрения агентства. Позднее TIPA сообщило, что оба исследователя будут исключены из проекта с 1 октября. Чхве призвала проверить обычные проекты, связанные с ключевыми технологиями, и усилить санкции за нарушения требований безопасности.

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