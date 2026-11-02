Российская «Эн+ Групп», учредителем и крупнейшим акционером которой является Олег Дерипаска, отменила запланированную модернизацию четвертого энергоблока Иркутской ТЭЦ-10.

Причиной стало повышение стоимости оборудования на 70%, а также дефицит электроэнергии в Восточной Сибири, из-за которого невозможно временно остановить энергоблок для проведения работ.

За отказ от модернизации компания должна уплатить штраф в размере 370 млн рублей. При этом по её просьбе размер штрафа уменьшили с 45% до 30% от первоначальной договорной суммы.

Российский миллиардер Олег Дерипаска выступил с инициативой введения шестидневной 72-часовой рабочей недели с графиком с восьми утра до восьми вечера. По мнению бизнесмена, такой переход необходим для ускорения трансформации экономики в условиях глубокого кризиса, который вышел за рамки последствий жесткой монетарной политики или разгрома правовых институтов.

Российский алюминиевый гигант «Русал», основанный миллиардером Олегом Дерипаской, впервые с 2014 года получил чистый годовой убыток. По итогам 2025 года компания, объединяющая 12 заводов и являющаяся крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая, потеряла 455 млн долларов.

Российский миллиардер Олег Дерипаска удалил со своего Telegram-канала все публикации, опубликованные до 1 ноября 2025 года, в которых содержалось много критики в адрес курса России.

Читай нас в