Государственный секретарь США Марко Рубио с 17 по 22 октября посетит Самарканд в Узбекистане, а также Мумбаи и Джамнагар в Индии. Как сообщает NDTV World, Государственный департамент США заявил, что в Индии он обсудит укрепление стратегического партнерства и энергетического сотрудничества между двумя странами.

Переговоры в Индии

В Госдепартаменте отметили, что Рубио проведет встречи с высокопоставленными чиновниками. Стороны обсудят укрепление стратегического партнерства США и Индии, региональные и глобальные вопросы, а также перспективы усиления сотрудничества в энергетической сфере.

Госсекретарь также встретится с представителями бизнеса, чтобы способствовать инвестициям и экономическому сотрудничеству. Это будет второй визит Рубио в Индию после мая, когда он прибыл в Нью-Дели на встречу министров иностранных дел формата Quad, которую принимал глава МИД Индии С. Джайшанкар.

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В маршрут включен Джамнагар, где расположен нефтеперерабатывающий завод Reliance. По данным издания, это крупнейший в мире НПЗ, расположенный на одной площадке, способный перерабатывать 1,4 млн баррелей нефти в сутки.

Встреча C5+1 в Самарканде

В Самарканде Рубио примет участие в министерской встрече формата C5+1, чтобы подчеркнуть роль стратегического сотрудничества в рамках этой дипломатической платформы для США и стран Центральной Азии.

Также запланированы двусторонние контакты с высокопоставленными чиновниками Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Рубио будет сопровождать американская коммерческая делегация, в которую войдут более 200 представителей бизнеса.

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