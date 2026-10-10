С сентября в Джибути прибыли не менее 3 700 беженцев из Йемена, преимущественно женщин и детей. Большинство из них добралось до северного региона Обок на фоне эскалации в Йемене, сообщает Deutsche Welle.

Давление на Джибути

В сентябре поддерживаемые Ираном хуситы захватили йеменский остров Перим в самой узкой части Баб-эль-Мандебского пролива. Пролив соединяет южный вход в Красное море с Аденским заливом, а Перим расположен примерно в 20 километрах от Джибути. В начале октября вооруженные силы Йемена и их союзники из Саудовской Аравии начали контрнаступление.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев готовится оказать помощь еще 10 тысячам человек, которые пока не прибыли в Джибути. Обок, граничащий с Эритреей, имеет очень засушливый климат и страдает от нехватки воды. Представительница Программы развития ООН в Джибути Алессандра Роккасальво заявила, что всю воду там приходится опреснять.

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Риски для торговли и Эфиопии

Джибути является важным коммерческим и военным узлом у входа в Красное море. Военные базы там имеют США, Китай, Франция, Италия и Япония. Продвижение хуситов пока не привело к опустению гражданских портов страны, однако, по словам Роккасальво, расходы на страхование и перестрахование судов почти удвоились. Из-за этого многие суда не хотят пользоваться маршрутами через Красное море и Суэцкий канал.

Нарушение движения через Баб-эль-Мандебский пролив может дополнительно повлиять на африканские экономики, которые уже испытывают дефицит и рост цен на топливо и удобрения из-за кризиса в Ормузском проливе. Эфиопия, которая осуществляет около 95% импорта и экспорта через порты Джибути, особенно зависит от безопасности этого маршрута. В сентябре повстанческая коалиция во главе с представителями Тыграя ненадолго продвинулась к главному транспортному коридору между Джибути и внутренними районами Эфиопии.

В середине сентября Демократическая Республика Конго, Либерия и Сомали, являющиеся непостоянными членами Совета Безопасности ООН от Африки, провели экстренное заседание. Они призвали обеспечить свободу судоходства и поддержали дипломатическое урегулирование кризиса в Йемене под эгидой ООН.

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