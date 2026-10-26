На конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии COP17 в Ереване, Армения, правительства национального и субнационального уровней объявили об обязательствах внести 60 млн долларов в Глобальный фонд рамочной программы по биоразнообразию (GBFF). Средства должны поддержать страны и сообщества в сохранении и восстановлении диких видов и экосистем.

Об обязательствах сообщили во время сессии, посвященной финансированию, 26 октября. Как пишет Premium Times Nigeria, новые взносы объявили представители Армении, Германии, Исландии и Монако, а также канадской провинции Квебек и Берлина. Обязательство Берлина стало первым взносом города в фонд.

Финансирование защиты природы

С момента запуска в августе 2023 года GBFF получил обязательства на 446 млн долларов от 14 суверенных правительств и двух субнациональных правительств. По данным фонда, он запланировал 362,1 млн долларов для 82 проектов в 87 странах, в том числе в малых островных развивающихся государствах и наименее развитых странах.

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32% запланированных ресурсов фонда предназначено для поддержки действий коренных народов и местных сообществ, а 39% — для малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран. GBFF создали для ускорения выполнения Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию, которая предусматривает сохранение не менее 30% суши, внутренних водоемов, морских и прибрежных территорий мира к 2030 году.

Взносы в GEF-9

Отдельно Испания заявила о взносе в размере 50 млн евро, а Узбекистан — 4,5 млн долларов в девятый цикл пополнения Целевого фонда Глобального экологического фонда (GEF-9). Великобритания подтвердила свой взнос в размере 330 млн фунтов стерлингов. Совокупный объем обязательств для GEF-9 на период с июля 2026 года по июнь 2030 года приблизился к 4,4 млрд долларов.

Германия также сообщила о намерении до конца 2026 года дополнительно внести в GBFF 50 млн евро. Около 70% ресурсов GEF-9 планируется использовать на цели Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

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