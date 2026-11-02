В Италию доставили тела четырех человек, погибших в результате крушения итальянского военного вертолета во время учений в Боснии и Герцеговине. В понедельник их прибытие в аэропорт Чампино в Риме встретили президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони, министр обороны Гвидо Крозетто и министр иностранных дел Антонио Таяни, сообщает ANSA English.

Имена погибших

Среди погибших — сержант Симоне Руджа и сержант Клаудио Маркези. Еще двое погибших были членами Добровольческого военного корпуса Красного Креста: лейтенант Франко Адриано Дзеккилло и сержантка Лаура Прокаччи.

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Раненые после катастрофы

Катастрофа произошла в четверг с участием итальянского военного вертолета, выполнявшего учебное задание. В результате катастрофы пострадали 11 человек. В пятницу министр обороны Италии Гвидо Крозетто посетил раненых в больницах городов Брчко и Тузла.

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