После победы демократа Ричарда Пана на выборах в 6-м округе Калифорнии в новый состав Конгресса США войдут рекордные шесть законодателей китайского происхождения. Как сообщает South China Morning Post, согласно последним результатам, опубликованным утром в среду, Пан опережал действующего конгрессмена Кевина Кайли на 15 процентных пунктов.

61-летний Пан — врач и сын тайваньских иммигрантов. Он работал в законодательном органе Калифорнии в 2010–2022 годах: сначала в Ассамблее штата, а затем в Сенате штата. Там он сосредоточился на вопросах общественного здравоохранения и возглавлял Законодательный кокус Калифорнии по вопросам азиатов и жителей тихоокеанских островов.

Шесть законодателей китайского происхождения

Помимо Пана, в эту группу входят члены Палаты представителей: республиканец Винс Фонг, демократы Джуди Чу и Тед Лью из Калифорнии, а также демократка Грейс Мэн из Нью-Йорка. Шестая — сенатор-демократ от Иллинойса Тэмми Дакворт, имеющая тайское и китайское происхождение.

Джуди Чу, избранная в Конгресс в 2009 году, заявила, что представительство дает американцам азиатского происхождения чувство причастности к государственному управлению и помогает учитывать их опыт при формировании политики. Грейс Мэн назвала победу Пана исторической вехой для китайско-американского представительства в Конгрессе.

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Другие гонки в Калифорнии

Еще одна кандидатка китайского происхождения, член Наблюдательного совета Сан-Франциско Конни Чан, согласно последним результатам уступала сенатору штата Скотту Винеру на выборах в 11-м округе Калифорнии. Они соревновались за место, которое ранее представляла бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Чан, имеющая корни в Гонконге и на Тайване, вела кампанию среди китайскоязычных общин Сан-Франциско, в частности в Чайнатауне и западной части города. Во время дебатов она говорила по-китайски, использовала предвыборную рекламу на китайском языке и в последние дни кампании посетила китайский храм.

Согласно приведенному изданием списку, в нынешнем Конгрессе, насчитывающем 535 членов с правом голоса, есть 22 законодателя азиатского происхождения. Первым членом Конгресса китайского происхождения был республиканец от Гавайев Хайрам Фонг, ставший сенатором в 1959 году.

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