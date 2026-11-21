20 ноября во время российских ударов по Украине на территорию Польши попали одна крылатая ракета и два реактивных беспилотника. Ранее польские чиновники сообщали о падении двух ракет и одного дрона, однако впоследствии уточнили предварительные данные.

По словам чиновницы, в поселке Рудник-над-Сяном в Подкарпатском воеводстве обнаружили обломки реактивного беспилотника. Ранее предполагали, что в этом населенном пункте могла упасть ракета Х-101.

По уточненным данным Терезы Кубас-Хул, реактивные дроны упали в Руднике-над-Сяном и Молодичах, тогда как в поселке Новый Липовец в Люблинском воеводстве, вероятно, были найдены обломки крылатой ракеты Х-101.

Воевода подчеркнула, что окончательные выводы относительно типов беспилотников можно будет сделать только после детального исследования.

«Пока рано определять, какие именно типы дронов упали сегодня утром вблизи двух подкарпатских населенных пунктов — Рудника-над-Сяном и Молодича. Это выяснят подробные исследования», — добавила Кубас-Хул.

Тереза Кубас-Хул заверила, что ситуация находится под контролем. К операции привлечена специализированная группа химического спасения Государственной пожарной охраны, а также полицейские пиротехники.

Специалисты работают на местах падения обломков, чтобы установить их происхождение и окончательно определить типы воздушных целей.

Об этом заявила воевода Подкарпатского воеводства Тереза Кубас-Хул, её слова цитирует RMF24.

В Польше прозвучали сирены воздушной тревоги из-за массированной российской атаки на Украину. В частности, жители Люблина сообщали о звуках сирен, а в социальных сетях начали распространять видео с обстановкой в городе.

Накануне в Польше жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещение RCB в связи с воздушной атакой Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию Украины. В сообщении отмечалось, что ситуация находится под контролем, а готовность польской системы противовоздушной обороны повышена.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства во время массированной российской атаки на западные регионы Украины.

В Польше заявили, что предупреждение о нарушении воздушного пространства российскими объектами было отправлено до их падения, а не после, как сообщалось ранее.

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