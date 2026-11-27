30-летняя дочь американского рэпера Эминема (Маршалла Брюса Метерса III) Хейли Джейд по случаю Дня благодарения опубликовала в Instagram новую серию осенних семейных фотографий. На фото она позирует вместе с мужем и их полуторагодовалым сыном Элиотом Маршалом.

Семья устроила фотосессию под открытым небом на фоне осенней природы. Все трое были одеты в клетчатые рубашки.

«Всегда благодарна», — кратко подписала снимки молодая женщина.

В клипе на песню Temporary Эминем объявил, что станет дедушкой.

Эминем отметил 18 лет трезвости и показал памятный чип.

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